Galatasaray Hatay önünde şov yaptı: Bunun adı resital

Galatasaray, 2016/17 Süper Lig sezonundan bu yana bir maçın ilk 45 dakikasında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım oldu. Lider Galatasaray Hatayspor karşısında ilk yarıda 41 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Toplamda ise bu sayıyı 50'ye çıkardı.

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SON 8 haftada 24 gol atan ve 3 gol ortalaması yakalayan Cimbom, kalesinde sadece 4 gol gördü. Aslan, Hatay'a karşı 28 şutla oynadı. 10 isabet sağladı. 550 başarılı pas yaptı.