Galatasaray Hatay önünde şov yaptı: Bunun adı resital

Galatasaray son haftalarda durdurulamıyor. Sarı-Kırmızılılar, Hatayspor'u 4-0 yenerek en yakın rakibi F.Bahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Cimbom, Hatayspor karşısında hücumda büyük bir iştahla oynadı.
Galatasaray, 2016/17 Süper Lig sezonundan bu yana bir maçın ilk 45 dakikasında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım oldu. Lider Galatasaray Hatayspor karşısında ilk yarıda 41 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Toplamda ise bu sayıyı 50'ye çıkardı.
OKAN BURUK: DURMAK YOK
SON 8 haftada 24 gol atan ve 3 gol ortalaması yakalayan Cimbom, kalesinde sadece 4 gol gördü. Aslan, Hatay'a karşı 28 şutla oynadı. 10 isabet sağladı. 550 başarılı pas yaptı.
Süper Lig'in 13. haftasında F.Bahçe liderlik koltuğunda oturuyordu. 35 gol atan Sarı-Lacivertliler, sadece 12 gol yedi ve +23 averaja sahipti. G.Saray ise 13. haftada 16 gol atarken 10 gol yedi. +6 averajdaydı. Cimbom şu anda +23 averajda. F.Bahçe ise 17 maç sonunda +22 averajda. Maçtan sonra konuşan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Ligin sonuna kadar 'durmak' diye bir kelime yok" ifadelerini kullandı.