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    Galatasaray Hatay önünde şov yaptı: Bunun adı resital

    Kadıköy’de Fener’e fark atan Cimbom, Hatayspor karşısında da hücumda müthiş bir performans sergiledi, gözlerin pasını sildi. 6 hafta önce 17 averaj geride olduğu Kanarya'yı geride bırakan Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yolunda yürüyüşünü sürdürdü

    Bunun adı resital

    Galatasaray son haftalarda durdurulamıyor. Sarı-Kırmızılılar, Hatayspor'u 4-0 yenerek en yakın rakibi F.Bahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Cimbom, Hatayspor karşısında hücumda büyük bir iştahla oynadı.

    Galatasaray, 2016/17 Süper Lig sezonundan bu yana bir maçın ilk 45 dakikasında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım oldu. Lider Galatasaray Hatayspor karşısında ilk yarıda 41 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Toplamda ise bu sayıyı 50'ye çıkardı.

    OKAN BURUK: DURMAK YOK
    SON     8 haftada 24 gol atan ve 3 gol ortalaması yakalayan Cimbom, kalesinde sadece 4 gol gördü. Aslan, Hatay'a karşı 28 şutla oynadı. 10 isabet sağladı. 550 başarılı pas yaptı.

    Süper Lig'in 13. haftasında F.Bahçe liderlik koltuğunda oturuyordu. 35 gol atan Sarı-Lacivertliler, sadece 12 gol yedi ve +23 averaja sahipti. G.Saray ise 13. haftada 16 gol atarken 10 gol yedi. +6 averajdaydı. Cimbom şu anda +23 averajda. F.Bahçe ise 17 maç sonunda +22 averajda. Maçtan sonra konuşan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Ligin sonuna kadar 'durmak' diye bir kelime yok" ifadelerini kullandı.

        ICARDI ATMADI AMA SAVAŞTI!
        Galatasaray'ın         Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Hatayspor karşılaşmasına 11'de başladı. Son olarak Medipol Başakşehir'e karşı 11'de başlayan tecrübeli futbolcu gol atamasa da mücadelesiyle alkış topladı. Yıldız futbolcu, Hatay stoperlerine maç boyunca zor anlar yaşattı.

        BAFETİMBİ GOMİS KALDIĞI YERDEN
        Hatay karşısında 71. dakikada oyuna dahil olan Bafetimbi Gomis, yine golünü attı. Fransız santrfor ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. Gomis gollerinin son 4'ünü iç sahada kaydetti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fransız golcü yaptığı açıklamada "Çok güzel bir ortamda güzel bir galibiyet aldık. Gol atmam ayrıca güzel. Gol sevincimi ailemle birlikte paylaştım. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attık" dedi.

        AHMET ÇALIK'I UNUTMADILAR
        Geçtığımız yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı Galatasaraylı futbolcular unutmadı.

        2 gün önce Ahmet Çalık'ın 1. ölüm yıldönümüydü.
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        Haberler Spor Galatasaray Hatay önünde şov yaptı: Bunun adı resital
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