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    • Spor
    • 09.01.2023 19:24
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    • 09.01.2023 19:24
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    Alanyaspor- Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE📺! Alanyaspor-TS maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!

    Alanyaspor ile Trabzonspor Süper Lig'in 18. haftasında bugün karşı karşıya geliyor. Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelen Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını devam ettirmek istiyor. Taraftarlar heyecanlı maçın yayın kanalı ve canlı takip ekranı hakkında araştırmalara başladı. Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Alanyaspor- Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE📺!

    Alanyaspor ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 18. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mustafa Kürşad Filiz tarafından yönetilen Alanyaspor-Trabzonspor maçı için geri sayım sona erdi. Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.

    Alanyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar takvim.com.tr'de

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    Alanyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

    Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Leroy Fer, Fatih, Candeias, Umut, Lusamba, Yusuf, Efecan, Cavaleiro, Hassan

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Trezeguet, Umut Bozok

        Trabzonspor'da 10 eksik

        Bordo-Mavililer'in deplasman kafilesinde Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, kart cezası bulunan Maxi Gomez, tedavileri devam eden Edin Visca, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, lisansı çıkartılmayan Bruno Peres ile ara transferde ayrılması beklenen Yusuf Erdoğan yer almadı. Cezası biten Bartra ise kadroda yer alıyor.

        Alanya evinde 1 kez yenildi

        17 maç sonunda 21 puanı bulunan Alanyaspor, evindeki etkili performansla öne çıkıyor. Farioli'nin takımı, iç sahada çıktığı son 6 maçı kaybetmedi. Bu periyotta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alındı. Sezon başından beri sahasında sadece 1 kez kaybeden Güney ekibi, hafta içi mesaisinde Kasımpaşa'ya deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup olmuştu.
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        Haberler Spor Alanyaspor- Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE📺! Alanyaspor-TS maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!
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