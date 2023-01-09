Alanyaspor ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 18. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mustafa Kürşad Filiz tarafından yönetilen Alanyaspor-Trabzonspor maçı için geri sayım sona erdi. Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.
En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.
Alanyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar takvim.com.tr'de
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Alanyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Leroy Fer, Fatih, Candeias, Umut, Lusamba, Yusuf, Efecan, Cavaleiro, Hassan
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Trezeguet, Umut Bozok