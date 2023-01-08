Fenerbahçe ile Galatasaray 22/23 Süper Lig 18. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Halil Umut Meler tarafından yönetilen Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izleme ekranı haberimizde!
Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe-Galatasaray 11'ler:
Fenerbahçe: (MUHTEMEL) Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, İrfan Can, King, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Barış