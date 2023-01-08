Jorge Jesus ve ekibi, Samandıra'da kamp kurdu

Fenerbahçe, Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle Galatasaray maçına formda ve moralli bir şekilde çıkacak. Jorge Jesus ve ekibi, derbi öncesi Samandıra'da adeta kamp kurdu. Teknik ekip, bir yandan 6'da 6 yaparak rüzgarı arkasına alan rakibi en ince ayrıntısına kadar analiz ederken, diğer yandan derbide kullanılacak stratejiyi belirlemek için çalışıyor. Joao Pedro dışında eksik olmaması, Jesus'un kadro seçimi konusunda elini fazlasıyla güçlendirdi. Tecrübeli teknik adam bu sayede taktik provalarda birçok farklı deneme yapıyor.

Kadıköy farkı

En çok merak edilen konu savunmanın 3'lü mü yoksa 4'lü mü olacağı. 3'lü defansla bu sezon başarılı sonuçlar alınsa da Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında beklenen oyun ve sonuçlar gelmemişti. Ancak Jesus, bu iki derbinin aksine Galatasaray mücadelesinin Kadıköy'de oynanacak olması nedeniyle 3'lü savunmanın bu kez daha iyi işleyebileceği görüşünde. Taktik idmanlarda bol bol bu sistem üzerinden denemeler gerçekleştiriliyor.