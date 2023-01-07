Hatayspor - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanıyor. Kritik mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
HATAYSPOR: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Mehdi, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ.
ANTALYASPOR: Alperen, Cemali, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fredy, Ufuk, Ömer, Veysel.
HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Müsabaka, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Maçta hakem Yasin Kol görev yapıyor.