Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.01.2023 16:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2023 16:06
    ABONE OL

    Hatayspor - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Atakaş Hatayspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Kritik mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Hatayspor - Antalyaspor | CANLI

    Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanıyor. Kritik mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    HATAYSPOR: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Mehdi, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ.

    ANTALYASPOR: Alperen, Cemali, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fredy, Ufuk, Ömer, Veysel.

    HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Hatayspor-Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Müsabaka, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Maçta hakem Yasin Kol görev yapıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bir itiraf da Ali Babacan’dan!
    Haberler Spor Hatayspor - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle
        SON DAKİKA