Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor.

Karadeniz derbisinde iki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak. Trabzonspor - Giresunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.

Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Mejia, Campuzano, Görkem, Kuwas, Sergio, Bajic.



Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.



Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.