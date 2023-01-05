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    • Spor
    • 05.01.2023 19:05
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    • 05.01.2023 20:31
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    Trabzonspor - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Karadeniz derbisinde iki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak. Maçta ilk düdük saat 20.00'de çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Trabzonspor - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor.

    Karadeniz derbisinde iki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak. Trabzonspor - Giresunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER
    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.
    Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Mejia, Campuzano, Görkem, Kuwas, Sergio, Bajic.

    Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.

    Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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    Trabzonspor - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE
    Haberler Spor Trabzonspor - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE
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