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    • Spor
    • 05.01.2023 18:09
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    • 05.01.2023 18:09
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    CANLI | Gaziantep FK - Başakşehir maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, ligin güçlü ekiplerinden Başakşehir'i ağırlıyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gaziantep FK - Başakşehir

    Süper Lig'in 17. haftasında heyecan Gaziantep FK - Başakşehir maçıyla devam ediyor. İki takımın da mutlak hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.

    Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
    Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil İbrahim, Jevtovic, Merkel, Mustafa, Maxim, Veliu, Figueiredo
    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Serdar, Aleksic, Berkay, Deniz, Okaka

    GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Gaziantep FK - Başakşehir maçı saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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