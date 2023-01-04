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    • Spor
    • 04.01.2023 20:16
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    • 04.01.2023 20:16
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    Konyaspor - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Konyaspor'un, Sivasspor'u konuk ettiği bu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Konyaspor - Sivasspor | CANLI

    Süper Lig'in 17. haftasında heyecan Konyaspor - Sivasspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
    KONYASPOR:     Erhan, Adil, Guilherme, F. Calvo, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Michalak, Bruno Paz, Muhammet Demir, Amilton, Diouf

    SİVASSPOR: Ali Şaşal, Goutas, Robin Yalçın, Caner, N'Jie, Ulvestad, Keita, Hakan, Ziya, Gradel, Angielski

    KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Konyaspor - Sivasspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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