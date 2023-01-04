Konyaspor - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan Konyaspor - Sivasspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
KONYASPOR: Erhan, Adil, Guilherme, F. Calvo, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Michalak, Bruno Paz, Muhammet Demir, Amilton, Diouf
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Goutas, Robin Yalçın, Caner, N'Jie, Ulvestad, Keita, Hakan, Ziya, Gradel, Angielski
KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Sivasspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.