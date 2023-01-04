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    • Spor
    • 04.01.2023 16:55
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    • 04.01.2023 16:55
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    Kayserispor - Fatih Karagümrük canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kayserispor - Fatih Karagümrük | CANLI

    Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Yukatel Kayserispor evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Trabzonspor galibiyetiyle Dünya Kupası arası sonrası moral bulan Fatih Karagümrük deplasmanda seri peşinde. 2 maçtır kaybeden Kayseri, kötü gidişata son vermek istiyor. Karşılaşmayı canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    KAYSERİSPOR:     Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Karimi, Cardoso, Mensah, Mustafa, Gavranovic.

    FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Baniya.

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