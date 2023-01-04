Kayserispor - Fatih Karagümrük canlı anlatım izle

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Yukatel Kayserispor evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Trabzonspor galibiyetiyle Dünya Kupası arası sonrası moral bulan Fatih Karagümrük deplasmanda seri peşinde. 2 maçtır kaybeden Kayseri, kötü gidişata son vermek istiyor. Karşılaşmayı canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Karimi, Cardoso, Mensah, Mustafa, Gavranovic.

FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Baniya.