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    • Spor
    • 04.01.2023 16:57
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    • 04.01.2023 16:58
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    CANLI | Kasımpaşa - Alanyaspor maçı canlı anlatım | İstanbul'da zorlu randevu

    Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşma 17.00'de başlayacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Kasımpaşa - Alanyaspor | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede ise Yasin Kol görev alacak. Karşılaşma 17.00'de başlayacak.

    İLK 11'LER
    Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Yasin, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Ahmet, Mortadha, Fall

    Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Leroy Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba

    İSTANBUL'DA 19. RANDEVU
    İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 18 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa bu maçlarda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

    Alanyaspor 7 maçta rakibine üstünlük kurmayı başarırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

    İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
    Lacivert-beyazlı ekip, yeni Teknik Direktörü Selçuk İnan'la çıktığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken, bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor.

        Adana Demirspor ve Konyaspor beraberliklerinin ardından son maçında Kayserispor'u 3-1'le geçen Alanyaspor'da ise hedef galibiyet serisi yakalamak.

        TIRPAN CEZALI
        Spor Toto Süper Lig'de 15 maç sonunda 15 puanla 15. sırada bulunan Kasımpaşa'da orta saha oyuncusu Tirpan cezalı. Corendon Alanyaspor'da ise bu maç öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor.

        Saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.
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