Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede ise Yasin Kol görev alacak. Karşılaşma 17.00'de başlayacak.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Yasin, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Ahmet, Mortadha, Fall
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Leroy Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba
İSTANBUL'DA 19. RANDEVU
İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 18 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa bu maçlarda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Alanyaspor 7 maçta rakibine üstünlük kurmayı başarırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Lacivert-beyazlı ekip, yeni Teknik Direktörü Selçuk İnan'la çıktığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken, bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor.