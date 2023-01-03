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    • Spor
    • 03.01.2023 19:40
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    • 03.01.2023 19:41
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    ANTALYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! Antalyaspor Fenerbahçe maçı bedava kesintisiz şifresiz canlı izle! Maçın 11'leri...

    Antalyaspor Fenerbahçe maçına az bir süre kala 11'ler ve canlı izleme ekranı araştırılmaya başlandı. İşte Antalyaspor Fenerbahçe maçı bedava kesintisiz şifresiz canlı anlatım izleme seçeneği ve maçın 11'leri...

    ANTALYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE!

    Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka hakkında bir çok soru araştırılıyor. Peki Antalyaspor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor Fenerbahçe maçı 11'leri ve canlı anlatım izleme seçenekleri...

    ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Antalyaspor Fenerbahçe maçı bugün (3 Ocak Salı) saat 20:00'da oynanacak. beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak maçı aşağıdaki link üzerinden canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

    MAÇIN 11'LERİ!

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, King

    Antalyaspor: Alperen; Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Güray; Fredy, Fernando, Ufuk; Adriano, Wright

        JOAO PEDRO MAÇTA SÜRE ALAMAYACAK!

        2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu. Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.
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        Haberler Spor ANTALYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! Antalyaspor Fenerbahçe maçı bedava kesintisiz şifresiz canlı izle! Maçın 11'leri...
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