Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Şampiyonluğa yürüyoruz

Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Zemini eleştiren Buruk, "Resmen tarlada oynadık. Gomis'in pozisyonu gol olsa rahatlardık. Sayılmayan golde açıkçası korktuk" açıklamasını yaptı.
YENİ YILDA LİDERİZ
Tartışmalı pozisyon için ise Buruk, "Ofsayt olduğu yönünde bize bilgi geldi. Gerçekten enteresandı. Pozisyonu izleyemedik ama maçtaki ofsayt olduğunu söylediler ifadelerini kullandı.
BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ
Karşılaşmanın iki tarafa da gidip geldiğini belirten Cimbom'un teknik patronu, "Bu kadar mücadele edip kazandığımız için seviniyoruz" dedi. Golcüleri Mauro Icardi'nin durumu için 6 günlük süreleri olduğunu belirten Buruk, liderlik hakkında da "Yeni yıla lider girdik. Hedefimiz devam ettirmek. Şampiyonluk yolunu oyuncularımız ile yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
CİMBOM'DA İKİ İSİM CEZALI
Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta sarı kart gördü. Boey 44, Oliveira ise 48. dakikada sarı kart görüp cezalı duruma düşmüş oldu. İki futbolcu, 4 Ocak'ta iç sahada oynanacak Ankaragücü maçında sahada olmayacak.
YENİ YILDA LİDERİZ
Tartışmalı pozisyon için ise Buruk, "Ofsayt olduğu yönünde bize bilgi geldi. Gerçekten enteresandı. Pozisyonu izleyemedik ama maçtaki ofsayt olduğunu söylediler ifadelerini kullandı.
BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ
Karşılaşmanın iki tarafa da gidip geldiğini belirten Cimbom'un teknik patronu, "Bu kadar mücadele edip kazandığımız için seviniyoruz" dedi. Golcüleri Mauro Icardi'nin durumu için 6 günlük süreleri olduğunu belirten Buruk, liderlik hakkında da "Yeni yıla lider girdik. Hedefimiz devam ettirmek. Şampiyonluk yolunu oyuncularımız ile yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
CİMBOM'DA İKİ İSİM CEZALI
Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta sarı kart gördü. Boey 44, Oliveira ise 48. dakikada sarı kart görüp cezalı duruma düşmüş oldu. İki futbolcu, 4 Ocak'ta iç sahada oynanacak Ankaragücü maçında sahada olmayacak.