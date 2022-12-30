Evinde kral deplasmanda kayıp! Visca'da kötü haber (Trabzonspor haberleri)

Sahasında oynadığı 32 maçta yenilmeyen Trabzonspor deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla yenilerek bu sezon deplasmandaki ve Spor Toto Süper Lig üçüncü yenilgisini tatmış oldu.
ŞİMDİDEN 3 MAÇ OLDU
GEÇEN sezon şampiyon olan Trabzonspor, toplamda sadece 3 maç kaybetmişti. Bu sezon ise Karadeniz ekibi 16 haftada üçüncü yenilgisini almış oldu. Ayrıca daha önce Karagümrük ile oynadığı 6 maçta kaybetmeyen ve 2 gol yiyen Fırtına, hem rakibi karşısında ilk kez kaybetti hem de önceki maçlarda kalesinde gördüğü golün iki katını yedi. Trabzonspor dış sahada toplamda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 11 puan kazanabilen Karadeniz ekibi 13 puan kaybetti. Öte yandan Trabzonspor, 3. haftadaki 5-2'lik Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası en farklı ikinci yenilgisini aldı.
VISCA'DAN KÖTÜ HABER: 2 AY YOK
Karagümrük maçı ile birlikte Trabzonspor'da ilk 11'e dönen 32 yaşındaki Edin Visca'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu sol omzundan yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu. Kolu kırıldığı için daha önce 3 ay oynayamayan futbolcunun, 2 ay kadar formasından uzak kalacağı bildirildi.
ŞİMDİDEN 3 MAÇ OLDU
GEÇEN sezon şampiyon olan Trabzonspor, toplamda sadece 3 maç kaybetmişti. Bu sezon ise Karadeniz ekibi 16 haftada üçüncü yenilgisini almış oldu. Ayrıca daha önce Karagümrük ile oynadığı 6 maçta kaybetmeyen ve 2 gol yiyen Fırtına, hem rakibi karşısında ilk kez kaybetti hem de önceki maçlarda kalesinde gördüğü golün iki katını yedi. Trabzonspor dış sahada toplamda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 11 puan kazanabilen Karadeniz ekibi 13 puan kaybetti. Öte yandan Trabzonspor, 3. haftadaki 5-2'lik Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası en farklı ikinci yenilgisini aldı.
VISCA'DAN KÖTÜ HABER: 2 AY YOK
Karagümrük maçı ile birlikte Trabzonspor'da ilk 11'e dönen 32 yaşındaki Edin Visca'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu sol omzundan yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu. Kolu kırıldığı için daha önce 3 ay oynayamayan futbolcunun, 2 ay kadar formasından uzak kalacağı bildirildi.