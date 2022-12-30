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    Evinde kral deplasmanda kayıp! Visca'da kötü haber (Trabzonspor haberleri)

    Karagümrük yenilgisiyle şok olan Bordo-Mavililer geçen sezon boyunca yaşadığı yenilgi sayısı olan ‘3’e bu sezon 16 haftada ulaştı. Karagümrük maçı ile birlikte Trabzonspor'da ilk 11'e dönen 32 yaşındaki Edin Visca'dan kötü haber geldi.

    Evinde kral deplasmanda kayıp
    Sahasında oynadığı 32 maçta yenilmeyen Trabzonspor deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla yenilerek bu sezon deplasmandaki ve Spor Toto Süper Lig üçüncü yenilgisini tatmış oldu.

    ŞİMDİDEN 3 MAÇ OLDU
    GEÇEN     sezon şampiyon olan Trabzonspor, toplamda sadece 3 maç kaybetmişti. Bu sezon ise Karadeniz ekibi 16 haftada üçüncü yenilgisini almış oldu. Ayrıca daha önce Karagümrük ile oynadığı 6 maçta kaybetmeyen ve 2 gol yiyen Fırtına, hem rakibi karşısında ilk kez kaybetti hem de önceki maçlarda kalesinde gördüğü golün iki katını yedi. Trabzonspor dış sahada toplamda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 11 puan kazanabilen Karadeniz ekibi 13 puan kaybetti. Öte yandan Trabzonspor, 3. haftadaki 5-2'lik Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası en farklı ikinci yenilgisini aldı.



    VISCA'DAN KÖTÜ HABER: 2 AY YOK
    Karagümrük maçı ile birlikte Trabzonspor'da ilk 11'e dönen 32 yaşındaki Edin Visca'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu sol omzundan yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu. Kolu kırıldığı için daha önce 3 ay oynayamayan futbolcunun, 2 ay kadar formasından uzak kalacağı bildirildi.


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    Haberler Spor Evinde kral deplasmanda kayıp! Visca'da kötü haber (Trabzonspor haberleri)
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