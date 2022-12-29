Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu kadar kolay teslim olmamaları gerektiğini ifade etti. Avcı, "İlk 15-20 dakika doğru baskıyı fırsata çevirme şansı oldu ama değerlendiremedik. Sonra yediğimiz ve attığımız gol, ilk 20 sonrası ayağımızdaki topu havaya attık ve kenar ortayla ikinci golü yedik" dedi.
SİYAHLA BEYAZ KADAR FARKLIYDI
Avcı, "4 gün önce yüksek enerjide oynadık. 4 gün sonra siyahla beyaz kadar fark olması bize hiç yakışmadı, şık olmadı. Bunu sorgulayacağım. Rotasyon yapmayı düşünüyordum ama vazgeçtim" diye konuştu.
TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ
Tecrübeli hoca şöyle noktaladı: "Tepki vermemek, mücadele etmemek benim, Trabzonspor'un alışık olmadığı bir durum. Bu hiç şık olmadı. Oyun olarak bu kadar oyunun dışında kalamayız. Geçen hafta Türkiye'nin gündemini değiştirdik. Taraftarımızdan özür diliyoruz."
- Spor
- 29.12.2022 Gazete
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Şık olmadı hiç yakışmadı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonrası açıklamalarda bulunarak “Bu sonuç şık olmadı. Oyun olarak bu kadar oyunun dışında kalamayız. Geçen hafta Türkiye’nin gündemini değiştirdik. Trabzonspor böyle kolay tesiml olmaz, ben de olmam”ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu kadar kolay teslim olmamaları gerektiğini ifade etti. Avcı, "İlk 15-20 dakika doğru baskıyı fırsata çevirme şansı oldu ama değerlendiremedik. Sonra yediğimiz ve attığımız gol, ilk 20 sonrası ayağımızdaki topu havaya attık ve kenar ortayla ikinci golü yedik" dedi.