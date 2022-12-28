FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Öncelikle bütün futbol ailesine iyi seneler diliyorum. Hak edenin kazandığı bir yıl olsun. Fenerbahçe maçı sonrası, 4. gün, yoğun bir maç trafiği var. Değerli bir hocaları var ve oyun oynamaya çalışıyorlar. Belki puan durumunda hak ettikleri yerde değiller. Ama oyun planları olan bir takıma karşı oynayacağız. Senenin son maçını kazanıp bir seri yakalamanın peşindeyiz. Şu açıdan bakılmasını rica ediyorum; futbol son 10 senedir, hızla değişen ve dönüşen bir oyuna döndü. Çok detaylar var artık. Santim santim maçı planlıyorsun ve sahada pratik yapıyorsun. Bu bazen olacak, bazen olmayacak."

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