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    • Spor
    • 28.12.2022 19:46
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    • 28.12.2022 19:48
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    FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | TS- Karagümrük maçı şifresiz, kesintisiz, bedava CANLI YAYIN linki...

    Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından Fatih Karagümrük'ü de yenerek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte Fatih Karagümrük trabzonspor maçı canlı yayını...

    takvim.com.tr
    FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

    16. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor.

    KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Colley, Shukurov, Borini, Diagne

    Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, V. Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez

    FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    4 EKSİK BULUNUYOR

    Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres, kadroda yer alamayacak.

    Zorlu mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı, önemli açıklamalarda bulundu.

        İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

        "Öncelikle bütün futbol ailesine iyi seneler diliyorum. Hak edenin kazandığı bir yıl olsun. Fenerbahçe maçı sonrası, 4. gün, yoğun bir maç trafiği var. Değerli bir hocaları var ve oyun oynamaya çalışıyorlar. Belki puan durumunda hak ettikleri yerde değiller. Ama oyun planları olan bir takıma karşı oynayacağız. Senenin son maçını kazanıp bir seri yakalamanın peşindeyiz. Şu açıdan bakılmasını rica ediyorum; futbol son 10 senedir, hızla değişen ve dönüşen bir oyuna döndü. Çok detaylar var artık. Santim santim maçı planlıyorsun ve sahada pratik yapıyorsun. Bu bazen olacak, bazen olmayacak."

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        Haberler Spor FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | TS- Karagümrük maçı şifresiz, kesintisiz, bedava CANLI YAYIN linki...
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