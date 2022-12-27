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    • Spor
    • 27.12.2022 19:49
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    • 27.12.2022 19:54
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    Fenerbahçe - Hatayspor CANLI MAÇ İZLE! FB- Hatayspor maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz!

    Fenerbahçe Hatayspor maçı için geri sayım sona erdi. Kritik karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar maçın yayın kanalı ve canlı izleme ekranını araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe - Hatayspor CANLI MAÇ İZLE ekranı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Hatayspor CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçına dair merak edilenler...

    FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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    CRESPO CEZALI

    Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemiyor. Sarı lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almadı.

        Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

        FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

        Fenerbahçe:Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi

        Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayaub, Ze Luis
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Hatayspor CANLI MAÇ İZLE! FB- Hatayspor maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz!
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