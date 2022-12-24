Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi için geri sayım sona erdi.TS-FB derbi maçını Umut Meler yönetiyor. Bu akşam saat 19:00'da başlayacak maç için taraftarlar büyük bir heyecana kapıldı. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi şifresiz canlı yayın veren kanallar hangileri? İşte TS-FB canlı maç izle seçenekleri haberimizde...
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu TOD Türkiye'de yayın hayatına başladı. TOD TV Süper Lig maçlarını ücretsiz yayınlayacağını duyurmasının ardından, futbol severler tarafından merak konusu oldu.
https://www.todtv.com.tr/ana-sayfa linki üzerinden Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini ücretsiz izleyebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Maxi Gomez
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Ferdi, Joshua King, Batshuayi.