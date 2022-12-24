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    • Spor
    • 24.12.2022 18:15
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    • 24.12.2022 18:21
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    Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE📺! TS- FB derbi maçı canlı izle bedava şifresiz kesintisiz!

    Süper Lig heyecanı, Trabzonspor ve Fenerbahçe derbisiyle kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam nefesler tutuldu ve TS-FB derbisinde taraftarlar 90 dakika için yerini aldı. Halil Umut Meler'in yöneteceği maç Akyazı'da oynanacak. Maçın yayın kanalı ve canlı takip ekranına haberimizde yer verdik. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! TS- FB derbi maçı canlı izle bedava şifresiz kesintisiz seçenekleri...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE!

    Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi için geri sayım sona erdi.TS-FB derbi maçını Umut Meler yönetiyor. Bu akşam saat 19:00'da başlayacak maç için taraftarlar büyük bir heyecana kapıldı. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi şifresiz canlı yayın veren kanallar hangileri? İşte TS-FB canlı maç izle seçenekleri haberimizde...

    Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    TS-FB MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    ÜCRETSİZ İZLENECEK!

    BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu TOD Türkiye'de yayın hayatına başladı. TOD TV Süper Lig maçlarını ücretsiz yayınlayacağını duyurmasının ardından, futbol severler tarafından merak konusu oldu.

    https://www.todtv.com.tr/ana-sayfa linki üzerinden Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini ücretsiz izleyebilirsiniz.

    İŞTE İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Maxi Gomez

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Ferdi, Joshua King, Batshuayi.

        2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, aranın ardından ilk maçını, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile kendi evinde yaptı.

        İstanbulspor'u 3-1'lik skorla geçerek son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, ligde de zorlu ekip Trabzonspor'u yenip yoluna lider pozisyonunun koruyarak devam etmek istiyor.

        Fenerbahçe ligde 13 maç sonunda 29 puanla lider konumunda bulunuyor. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

        FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

        Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Alioski, bu maçta forma giyemeyecek.

        TRABZONSPOR PUAN FARKINI 3'E İNDİRMEK İSTİYOR

        Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer ise 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli takımı yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

            TOD TV NEDİR?

            Yeni nesil izleme deneyimi sunan TOD TV beIN Media Group tarafından kullanıcılara sunulan bir dijital içerik platformudur. TOD TV, taahhüt ve kurulum olmadan hemen izleme fırsatı sunuyor.

            TOD TV'de Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve daha birçok spor içeriğini, 1000'lerce dizi, film ve belgeseli, 100'lerce Canlı TV kanalını izleyebilirsiniz.

            TOD TV ÜYELİK ÜCRETSİZ Mİ?

            Ücretsiz Süper Lig paketi ile web, cep, tablet, smart tv, apple tv ve android tv'lerde izleme yapılabiliyor.

            TOD TV 3 çeşit paket imkanı sunuluyor. TOD paket ücretleri ise 12,90 TL, 39,00 TL ve 64 TL aralığında değişiyor.
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            Dev maçta ilk 11’ler belli oldu
            Haberler Spor Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE📺! TS- FB derbi maçı canlı izle bedava şifresiz kesintisiz!
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