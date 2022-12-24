Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi planını belirledi: Önce oyunu alacağız sonra 3 puanı

Bordo-Mavililer'in teknik direktörü 90 dakika boyunca rakibe baskı yapmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Rakibimiz özellikle ön alanda yüksek pres gücüyle mücadele ediyor. Onun için geriden çıkışlarda her zamankinden daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçı bir final maçı değil. Ekstra baskı altına girmememiz gerekiyor. Çıkıp kazanmamız gereken bir maçı oynayacağız. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Kazanırsak bizim için işler çok daha iyi gidecek. Şehir havaya girecek" dedi.



UMUT BOZOK DERBİYİ BEKLİYOR

Trabzonspor formasıyla iç sahadaki ilk golünü kupa maçında Samsunspor'a atan Umut Bozok, Fenerbahçe derbisinde de fileleri havalandırıp ligin ikinci bölümünde kalitesini göstermek istiyor. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan ve gol kralı olan Umut, ligin ilk bölümünde 9 maçta forma giyip 2 gol üretmişti. Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarlara mesaj veren Bozok, "Taraftarımızın coşkusu olursa bizim için daha kolay geçen bir maç olabilir. Ama tabii ki çok zor bir maç olacak. Burası da kesin" açıklamasını yaptı.