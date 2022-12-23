ZTK TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ A SPOR CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

5. Tur maçlarının geride kalmasının akabinde Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gündeme geldi. Peki Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 23 Aralık Cuma (Bugün) saat 11:30'da başlayacak. Kura çekilişini A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?
Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçlarda eşleşmeler henüz belli olmadı. Kura çekimi ardından eşleşmeler netleşecek.
Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi en çok sorgulananlar arasında yer alıyor.