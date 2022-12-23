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    • Spor
    • 23.12.2022 10:36
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    • 23.12.2022 11:41
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    ZTK TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ A SPOR CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi hakkında araştırmalar hızlandı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? 16 eşleşmeleri belli oldu mu? İşte ZTK TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN A Spor ve seri başı ve seri başı olmayan takımlar!

    ZTK TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

    5. Tur maçlarının geride kalmasının akabinde Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gündeme geldi. Peki Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 23 Aralık Cuma (Bugün) saat 11:30'da başlayacak. Kura çekilişini A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

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    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

    Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçlarda eşleşmeler henüz belli olmadı. Kura çekimi ardından eşleşmeler netleşecek.

    Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi en çok sorgulananlar arasında yer alıyor.

        SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

        MKE Ankaragücü

        HangiKredi Ümraniyespor

        Demir Grup Sivasspor

        Medipol Başakşehir

        Fenerbahçe

        Teco Karacabey Belediyespor

        VavaCars Fatih Karagümrük

        Corendon Alanyaspor

        Trabzonspor

        Beşiktaş

        Kayserispor

        Konyaspor

        Gaziantep FK

        Rizespor

        Galatasaray
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        Haberler Spor ZTK TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ A SPOR CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
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