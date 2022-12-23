ZTK TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ A SPOR CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçlarda eşleşmeler henüz belli olmadı. Kura çekimi ardından eşleşmeler netleşecek.

Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi en çok sorgulananlar arasında yer alıyor.