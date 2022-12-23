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    • Spor
    • 23.12.2022 20:22
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    • 23.12.2022 20:22
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    Ümraniyespor - Başakşehir maçı CANLI anlatım izle

    Dünya Kupası'nın ardından Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 15. haftasında Ümraniyespor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Ümraniyespor - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Ümraniyespor - Başakşehir | CANLI

    Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Ligin 15. haftasında Ümraniyespor, Başakşehir'i konuk ediyor. Bu keyifli maçı haberimizden takip edebilirsiniz...


    ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
    Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Mustafa, Allyson, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut

    Başakşehir: Volkan, Şener, Touba, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Mounir, Okaka

    ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Ümraniyespor - Başakşehir maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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    Haberler Spor Ümraniyespor - Başakşehir maçı CANLI anlatım izle
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