Ümraniyespor - Başakşehir maçı CANLI anlatım izle

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Ligin 15. haftasında Ümraniyespor, Başakşehir'i konuk ediyor. Bu keyifli maçı haberimizden takip edebilirsiniz...



ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Mustafa, Allyson, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut

Başakşehir: Volkan, Şener, Touba, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Mounir, Okaka

ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Başakşehir maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.