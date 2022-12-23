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    • Spor
    • 23.12.2022 20:22
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    • 23.12.2022 22:06
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    Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı! Ümraniyespor 1-3 Başakşehir (MAÇ SONCU-ÖZET)

    Son dakika spor haberleri! Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 2 gol bulan Başakşehir deplasmanda 3 puanın sahibi oldu.

    takvim.com.tr
    Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

    Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Ligin 15. haftasında Ümraniyespor, Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 2 gol bulan Başakşehir deplasmanda 3 puanın sahibi oldu.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    2. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ön direğe gönderdiği topa Aleksic ayak koydu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

    4. dakikada Ümraniyespor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Del Valle'nin arka direğe yaptığı ortayı kontrol eden Bartolomeu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

        17. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Del Valle, ceza sahasına hareketlenen Onur'a pasını attı. Onur'un altı pas önüne çevirdiği topa Umut Nayır dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

        26. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Okaka, ceza sahasına giren Berkay'ın önüne pasını gönderdi. Berkay'ın sol çaprazdan şutunda top ters taraftaki direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrol etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


        ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
        Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Mustafa, Allyson, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut

        Başakşehir: Volkan, Şener, Touba, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Mounir, Okaka

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