Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı! Ümraniyespor 1-3 Başakşehir (MAÇ SONCU-ÖZET)

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Ligin 15. haftasında Ümraniyespor, Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 2 gol bulan Başakşehir deplasmanda 3 puanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ön direğe gönderdiği topa Aleksic ayak koydu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.
4. dakikada Ümraniyespor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Del Valle'nin arka direğe yaptığı ortayı kontrol eden Bartolomeu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.