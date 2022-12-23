Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı! Ümraniyespor 1-3 Başakşehir (MAÇ SONCU-ÖZET)

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Ligin 15. haftasında Ümraniyespor, Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 2 gol bulan Başakşehir deplasmanda 3 puanın sahibi oldu.