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    • Spor
    • 23.12.2022 20:32
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    • 23.12.2022 20:32
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    Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı CANLI anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçını takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Antalyaspor - MKE Ankaragücü | CANLI

    Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bu keyifli maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ
    Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Fernando, Larsson, Ufuk, Ghacha, Adriano, Haji Wright

    Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

    ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Antalyaspor - Ankaragücü maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

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