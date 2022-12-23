Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçı CANLI anlatım izle

Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bu keyifli maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Fernando, Larsson, Ufuk, Ghacha, Adriano, Haji Wright

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Ankaragücü maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.