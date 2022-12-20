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    • Spor
    • 20.12.2022 13:12
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    • 20.12.2022 15:00
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    Sivasspor Esenler Erokspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Türkiye'nin bir numaralı kupasında Demir Grup Sivasspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Erokspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Sivasspor Esenler Erokspor | CANLI

    Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor, saat 15.00'te başlayan mücadelede Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup Temsilcisi Esenler Erokspor ile karşılaşıyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

    Kırmızı-beyazlılarda Leke James, Aaron Appindangoye ve Clinton N'jie'nin sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemiyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    SİVASSPOR - EROKSPOR İLK 11'LER
    Sivasspor: Muammer, Uğur, Goutas, Camara, Caner, Robin, Kader Keïta, Erdoğan, Saba, Gradel, Yatabaré

    Erokspor: Bekir, Cenk, Batuhan, Gökhan, Muhammet, Mehmet, Zahit, Muharrem, Volkan, Yavuz, İdris

    Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonunda finalde Kayserispor ile İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşan Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında rakibini 3-2 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.






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    Haberler Spor Sivasspor Esenler Erokspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN
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