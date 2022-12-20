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    • Spor
    • 20.12.2022 13:12
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    • 20.12.2022 13:20
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    Kasımpaşa Ümraniyespor | Ankaragücü Tuzlaspor CANLI | A Spor şifresiz ve canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası dönüşümlü yayın

    Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Kasımpaşa, Ümraniyespor ile, Ankaragücü, Tuzlaspor ile kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan dönüşümlü yayında naklen ekranlara gelen maçlarını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kasımpaşa Ümraniyespor | Ankaragücü Tuzlaspor CANLI

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Kasımpaşa, Ümraniyespor ile, Ankaragücü, Tuzlaspor ile kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan dönüşümlü yayında naklen ekranlara gelen maçlarını haberimizden izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    KASIMPAŞA - ÜMRANİYESPOR, ANKARAGÜCÜ - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Her iki maç da, 20 Aralık Salı günü saat 13:00'te başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER
    KASIMPAŞA -     Ertuğrul, Donk, Hadergjonaj, Graovac, Celina, Mickaël Tırpan, Petretta, Ahmet, Hajradinović, Fall, Stéphane Bahoken
    ÜMRANİYESPOR - Serkan, Mustafa, Lenjani, Allyson, Oğuz, Kartal, Antonio Mršić, Metehan, Gheorghe, Onur, Adel Bettaieb

    ANKARAGÜCÜ - Bahadır, Marlon, Atakan, Diack, Oğuz, Sinan, Chatzigiovanis, Ghayas, Pêpê, Jesé, Macheda
    TULZASPOR - Angeler, Rotman, Sadi, Mustafa, İbrahim, Emirhan, Kévin Mata, Bilal, Cissé, Kone, Adeniyi

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