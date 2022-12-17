Hırvatistan-Fas | CANLI ANLATIM İZLE





FAS

Fas da, doğal olarak, turnuvaya Hırvatistan'la başladı ve Hırvatistan'la bitiriyor... Grupta Belçika'yı, çeyrek finalde Portekiz'i 90 dakika içinde gol yemeden yenmeyi başardılar. Son 16'da İspanya'yı normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maç sonrası penaltılarla devirip evlerine yolladılar. Atlas Aslanları, önümüzdeki yıllarda Katar 2022'den bahsedildiğinde hafızalarda en çok yer eden milli takımlardan biri oldu. Üçüncülük maçı öncesi, yarı final öncesinde de olduğu gibi savunmada "sakatlık kabusu" devam ediyor.

Kaptan, Beşiktaşlı Romain Saiss kesin olarak yok. Fransa maçının ikinci yarısına çıkamayan Noussair Mazraoui'nin de oynaması beklenmiyor. Fransa maçına ilk 11'de başlayacağı açıklanan ancak ilk düdükten dakikalar önce kadrodan çıkarılan Nayef Aguerd için maç saatini bekleyeceğiz. Son antrenmanda arkadaşlarıyla birlikteydi. Aguerd yetişmezse "Achraf Dari & Jawad El Yamiq" stoper ikilisini izleriz. Sofyan Amrabat ve Azzedine Ounahi orta alanda son enerjilerini kullanır. Sofiane Boufal ile Hakim Ziyech de kanatlarda yeteneklerini son kez gösterir.