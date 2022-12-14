Dünya Kupası finale yükselen takımlar belli oluyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçında Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı. Gözler Fransa ve Fas maçına çevrildi. Maçı kazanan finalde Arjantin ile mücadele edecek. Peki Dünya Kupası 1.lik 3.lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta? İşte Dünya Kupası final maçı tarihi 2022! Katar Dünya Kupası maç TAKVİMİ!
DÜNYA KUPASI FİNALE HANGİ TAKIMLAR KALDI?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçında Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı. Fransa - Fas maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası üçüncülük maçı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.
DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ TARİHTE?
Kupanın sahibini bulacağı final müsabakası ise 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?
2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçlar, TRT ekranlarından canlı ve naklen futbolseverlerle buluşuyor.
Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.