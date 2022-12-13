Dünya Kupası 1.lik 3.lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta? Dünya Kupası final maçı tarihi 2022! Katar Dünya Kupası maç TAKVİMİ!

Arjantin'in finale çıkmasıyla birlikte Dünya Kupası 1.lik 3.lük maç tarihi gündeme geldi. Peki Dünya Kupası 1.lik 3.lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta? Dünya Kupası final maçı tarihi belli oldu mu? İşte Katar Dünya Kupası maç TAKVİMİ!