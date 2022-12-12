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    • 12.12.2022 12:53
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    • 12.12.2022 12:58
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    Meral Akşener'e tazminat şoku! Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı iftiralar cezasız kalmadı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiraları cezasız kalmadı. Meral Akşener 2019 yılında Denizli ve Aydın'da yaptığı skandal açıklamalarda Başkan Erdoğan'ın seçmenlere 'terörist' dediğini iddia ederek, "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler nasılsınız? 18 milyona yakın seçmene terörist dediler." iddiasında bulundu. Başkan Erdoğan'ın iftiralara karşı açtığı dava sonuçlandı. Karar ile Akşener tazminata mahkum edildi.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener’e tazminat şoku! Başkan Erdoğan’ı hedef aldığı iftiralar cezasız kalmadı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı itiraflar sebebiyle tazminata mahkum edildi.

    Meral Akşener 2019 yılında peş peşe skandallara imza atarak Başkan Erdoğan'ın seçmenlere terörist dediğini iddia etmişti.

    MERAL AKŞENER'İN İFTİRALARI
    Meral Akşener 6 Mart 2019'da Denizli'de yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'ın seçmenlere 'terörist' dediğini iddia ederek, "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler nasılsınız? 18 milyona yakın seçmene terörist dediler." dedi.

    Akşener 7 Mart'ta ise Aydın'da "Cumhurbaşkanının terörist dediği efeler diyarı Aydınlılar nasılsınız, iyi misiniz?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    MERAL AKŞENER'E TAZMİNAT ŞOKU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Akşener'in skandallarına sert tepki göstererek dava açmıştı.

    Söz konusu konuşmalar nedeniyle Meral Akşener aleyhine Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde manevi tazminat davası açılmış, yargılama neticesinde de 40.000,00-TL manevi tazminata hükmedildi.

    Yerel Mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin kararıyla esastan reddedildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN TAZMİNATI TÜRGEV'E BAĞIŞLADI
    Bunun üzerine manevi tazminat olarak Meral Akşener'den asıl alacak ve ferileriyle birlikte tahsil edilen tutardan 55.000,00TL Başkan Erdoğan tarafından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)'e bağışlandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: BU KADIN ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞ
    Başkan Erdoğan Akşener'in iftiralarına sert tepki göstermişti.

        Erdoğan şunları söylemişti;

        "Bu kadın şirazesinden çıkmış. Ben daha önce Denizli'deydim. 30 bini aşkın Denizlili kardeşlerim vardı. Orada böyle bir ifade kullanıp kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim ruberu biliyorlar. Zaten Bay Kemal yalancı. Man adaları diye bir şey tutturdu Bay Kemal. Ben ve ailem dava açtık. Bu davaları kazandık."
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