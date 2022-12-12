Meral Akşener’e tazminat şoku! Başkan Erdoğan’ı hedef aldığı iftiralar cezasız kalmadı

Erdoğan şunları söylemişti;

"Bu kadın şirazesinden çıkmış. Ben daha önce Denizli'deydim. 30 bini aşkın Denizlili kardeşlerim vardı. Orada böyle bir ifade kullanıp kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim ruberu biliyorlar. Zaten Bay Kemal yalancı. Man adaları diye bir şey tutturdu Bay Kemal. Ben ve ailem dava açtık. Bu davaları kazandık."