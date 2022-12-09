Mücahit Özcan kemer maçına sıkı hazırlanıyor

Çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte yerleştiği Almanya'da boks sporuna merak saran ve 14 yaşından bu yana çeşitli başarılar elde eden Mücahit Özcan, İstanbul'da düzenlenecek bir altın kemer müsabakasında ringe çıkmaya hazırlanıyor.



KENDİMDEN EMİNİM

2 aydır kampta olan ve maça çok sıkı hazırlandığını söyleyen Mücahit Özcan, ringde Türk bayrağı dalgalandırmaya kararlı: "Uluslararası bir şampiyonla karşılaşacağım. Ama bu gözümü hiç korkutmuyor. Kendimden eminim. O kemer benim olacak. Maçın ardından vatanımın bayrağıyla selama çıkacağım."



BAŞARILARIM KONUŞULACAK

14 yaşında gönül verdiği boksta zirveyi hedefleyen Mücahit Özcan, yolunun uzun olduğunu söyledi: "Yol uzun, mücadeleler çetin. Ve ben bu yolda en zirveye adımı yazdıracağım. Yakında spor dünyası adımı daha çok duyacak. Hem Türkiye hem de Almanya başarılarımı konuşacak."

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