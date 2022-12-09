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    • Spor
    • 09.12.2022 15:49
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    • 09.12.2022 15:49
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    Mücahit Özcan kemer maçına sıkı hazırlanıyor

    Türkiye ve Almanya’daki boks tutkunlarının son dönemdeki favorisi Mücahit Özcan, İstanbul’da düzenlenecek altın kemer müsabakası için kampa girdi. Yaklaşık 2 aydır sıkı bir programla antrenman yapan genç sporcu iddialı: O kemer benim olacak.

    Mücahit Özcan kemer maçına sıkı hazırlanıyor

    Çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte yerleştiği Almanya'da boks sporuna merak saran ve 14 yaşından bu yana çeşitli başarılar elde eden Mücahit Özcan, İstanbul'da düzenlenecek bir altın kemer müsabakasında ringe çıkmaya hazırlanıyor.

    KENDİMDEN EMİNİM
    2 aydır kampta olan ve maça çok sıkı hazırlandığını söyleyen Mücahit Özcan, ringde Türk bayrağı dalgalandırmaya kararlı: "Uluslararası bir şampiyonla karşılaşacağım. Ama bu gözümü hiç korkutmuyor. Kendimden eminim. O kemer benim olacak. Maçın ardından vatanımın bayrağıyla selama çıkacağım."

    BAŞARILARIM KONUŞULACAK
    14 yaşında gönül verdiği boksta zirveyi hedefleyen Mücahit Özcan, yolunun uzun olduğunu söyledi: "Yol uzun, mücadeleler çetin. Ve ben bu yolda en zirveye adımı yazdıracağım. Yakında spor dünyası adımı daha çok duyacak. Hem Türkiye hem de Almanya başarılarımı konuşacak."

    *Yasal uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir.

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    Haberler Spor Mücahit Özcan kemer maçına sıkı hazırlanıyor
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