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    • Spor
    • 01.12.2022 18:39
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    • 01.12.2022 18:39
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    CANLI | Hırvatistan - Belçika maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika spor haberleri | Katar'da F Grubu'nda heyecan son maçlarla sürüyor. Grubun iki dişli ekibi Hırvatistan ve Belçika karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan mücadeleyi takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Hırvatistan - Belçika

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geliyor. Hırvatistan - Belçika maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

    HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Hırvatistan - Belçika maçı TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

    HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE

    HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI 11'LERİ
    Hırvatistan:     Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Livaja
    Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Castagne, Carrasco, Trossard, Mertens

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    Haberler Spor CANLI | Hırvatistan - Belçika maçı CANLI anlatım İZLE
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