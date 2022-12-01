CANLI | Hırvatistan - Belçika maçı CANLI anlatım İZLE

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geliyor. Hırvatistan - Belçika maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - Belçika maçı TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE
HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI 11'LERİ
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Livaja
Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Castagne, Carrasco, Trossard, Mertens