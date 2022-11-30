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    • Spor
    • 30.11.2022 21:59
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    • 30.11.2022 21:59
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    Polonya-Arjantin | CANLI ANLATIM İZLE

    Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan Polonya-Arjantin maçı ile devam ediyor. Lionel Messi'li Arjantin C Grubu'nda 4 puanla lider konumda bulunan Polonya'ya karşı kader maçını çıkıyor. Karşılaşmayı canlı olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Polonya-Arjantin | CANLI

    Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında üçüncü maçlar bugün oynanacak. Maçların ardından gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar son 16 turuna isimlerini yazdıracaklar.



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    MESSİ'Lİ ARJANTİN İÇİN 'YA TAMAM YA DEVAM' MAÇI
    C Grubu'nda 4 puanla lider konumda bulunan Polonya, bu akşam saat 22.00'de 3 puanla ikinci sırada olan Messi'li Arjantin ile karşılaşacak. Grubun diğer maçında ise aynı saatte ilk maçta Arjantin'i yenerek turnuvaya sürpriz bir başlangıç yapan Suudi Arabistan ile Meksika karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın Meksika'yı yenmesi durumunda Arjantin'in de gruptan çıkmak için mutlak 3 puana ihtiyacı olacak. Olası bir puan kaybında Messi'li Arjantin'in Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etme ihtimali bulunuyor.

    İLK 11'LER:
    POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski; Swiderski, Lewandowski

    ARJANTİN: Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Messi, Julián Álvarez, Di María



    HAKEM: Danny Desmond Makkelie
    STAT: stadyum 974
    SAAT: 22.00
    YAYIN: TRT 1

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