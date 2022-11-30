Polonya-Arjantin | CANLI ANLATIM İZLE

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında üçüncü maçlar bugün oynanacak. Maçların ardından gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar son 16 turuna isimlerini yazdıracaklar.
MESSİ'Lİ ARJANTİN İÇİN 'YA TAMAM YA DEVAM' MAÇI
C Grubu'nda 4 puanla lider konumda bulunan Polonya, bu akşam saat 22.00'de 3 puanla ikinci sırada olan Messi'li Arjantin ile karşılaşacak. Grubun diğer maçında ise aynı saatte ilk maçta Arjantin'i yenerek turnuvaya sürpriz bir başlangıç yapan Suudi Arabistan ile Meksika karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın Meksika'yı yenmesi durumunda Arjantin'in de gruptan çıkmak için mutlak 3 puana ihtiyacı olacak. Olası bir puan kaybında Messi'li Arjantin'in Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etme ihtimali bulunuyor.
İLK 11'LER:
POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski; Swiderski, Lewandowski
ARJANTİN: Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Messi, Julián Álvarez, Di María
HAKEM: Danny Desmond Makkelie
STAT: stadyum 974
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1