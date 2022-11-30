Messi penaltı kaçırdı! Polonya-Arjantin | CANLI ANLATIM İZLE

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında üçüncü maçlar oynanıyor. Maçların ardından gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar son 16 turuna isimlerini yazdıracaklar.
MESSİ'Lİ ARJANTİN İÇİN 'YA TAMAM YA DEVAM' MAÇI
C Grubu'nda 4 puanla lider konumda bulunan Polonya, 3 puanla ikinci sırada olan Messi'li Arjantin ile karşılaşıyor.
ARJANTİN PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın 38. dakikasında Polonya kalecisi Szczesny'nin Messi'ye müdahalesi sonrası hakem VAR'a giderek penaltıya hükmetti.