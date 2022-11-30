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    • Spor
    • 30.11.2022 21:59
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    • 30.11.2022 23:11
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    Messi penaltı kaçırdı! Polonya-Arjantin | CANLI ANLATIM İZLE

    Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan Polonya-Arjantin maçı ile devam ediyor. Lionel Messi'li Arjantin C Grubu'nda 4 puanla lider konumda bulunan Polonya ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçta Arjantin'in kazandığı penaltıyı Messi gole çeviremedi. Karşılaşmayı canlı olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
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    Polonya-Arjantin | CANLI

    Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında üçüncü maçlar oynanıyor. Maçların ardından gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar son 16 turuna isimlerini yazdıracaklar.



    MESSİ'Lİ ARJANTİN İÇİN 'YA TAMAM YA DEVAM' MAÇI
    C Grubu'nda 4 puanla lider konumda bulunan Polonya, 3 puanla ikinci sırada olan Messi'li Arjantin ile karşılaşıyor.



    ARJANTİN PENALTI KAZANDI
    Karşılaşmanın 38. dakikasında Polonya kalecisi Szczesny'nin Messi'ye müdahalesi sonrası hakem VAR'a giderek penaltıya hükmetti.

        MESSI PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ
        Topun başına geçen Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Messi penaltıdan yararlanamadı.



        Grubun diğer maçında ise aynı saatte ilk maçta Arjantin'i yenerek turnuvaya sürpriz bir başlangıç yapan Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya geliyor.

        Suudi Arabistan'ın Meksika'yı yenmesi durumunda Arjantin'in de gruptan çıkmak için mutlak 3 puana ihtiyacı olacak. Olası bir puan kaybında Messi'li Arjantin'in Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etme ihtimali bulunuyor.
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            Haberler Spor Messi penaltı kaçırdı! Polonya-Arjantin | CANLI ANLATIM İZLE
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