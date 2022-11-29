Futbol tutkunları TRT 1 canlı izle - TRT Spor canlı izle ekranını yoğun bir şekilde araştırıyor. Bu sene Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. İşte TRT 1, TRT 4K, TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE seçenekleri haberimizde!
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?
2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçlar, TRT ekranlarından canlı ve naklen futbolseverlerle buluşacak.
Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.
MAÇLARIN KESİNTİSİZ İZLENEBİLMESİ İÇİN TRT'DEN ÖNEMLİ ÇAĞRI
TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.