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    • Spor
    • 28.11.2022 13:06
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    • 28.11.2022 13:08
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    CANLI | Kamerun - Sırbistan maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika Dünya Kupası haberleri | Dünya Kupası gruplarında ikinci maç heyecanı devam ediyor. Kupada G Grubu'nda Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Puansız iki takımın mücadelesinde ilk düdük saat 13.00'te çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilrisiniz...

    CANLI | Kamerun - Sırbistan

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında G Grubu'nda Kamerun ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. İki ekibin de henüz puanı yok. Al Janoub Stadı'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetiyor. İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

    KAMERUN-SIRBİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    KAMERUN-SIRBİSTAN MAÇI 11'LERİ
    Kamerun: Epassy, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Kunde, Hongla, Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi
    Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Pavlovic, Veljkovic, Lazovic, Sergej Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Jovic

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    Haberler Spor CANLI | Kamerun - Sırbistan maçı CANLI anlatım İZLE
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