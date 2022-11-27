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    • Spor
    • 27.11.2022 08:31
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    • 27.11.2022 08:31
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    TRT 1, TRT 4K, TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE 📺 FIFA Dünya Kupası maçları kanal listesi: TRT 1 Mobil-Web HD kesintisiz CANLI YAYIN EKRANI!

    2022 Dünya Kupası maç heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Tüm dünyanın heyecanla beklediği 2022 Dünya Kupası, Katar'da düzenleniyor. Sporseverler, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvanın heyecanına dahil olmak isteyerek yayıncı kanalları araştırıyor. Haberimizden Dünya Kupası maçları kanal listesine ulaşabilir, maçları canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    TRT 1, TRT 4K, TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

    Futbol tutkunları TRT 1 canlı izle - TRT Spor canlı izle ekranını yoğun bir şekilde araştırıyor. Bu sene Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. İşte TRT 1, TRT 4K, TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE seçenekleri haberimizde!

    DÜNYA KUPASI MAÇLARI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

    2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçlar, TRT ekranlarından canlı ve naklen futbolseverlerle buluşacak.

    Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

    MAÇLARIN KESİNTİSİZ İZLENEBİLMESİ İÇİN TRT'DEN ÖNEMLİ ÇAĞRI

    TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

    Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

        TRT 1 NASIL CANLI İZLENİR?

        TRT 1 canlı yayın ile sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz.

        TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

        TÜRKSAT 4A

        Frekans 11794

        Polarizasyon V(Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC ¾

        TRT SPOR CANLI İZLE

        TRT Spor canlı yayın sayfasına aşağıda yer alan link üzerinden erişebilirsiniz.

        TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        DÜNYA KUPASI'NIN MAÇ PROGRAMI

        20 Kasım Pazar:

        Katar - Ekvador: 0-2

        21 Kasım Pazartesi:

        İngiltere - İran: 6-2

        Senegal - Hollanda: 0-2

        ABD - Galler:1-1

        22 Kasım Salı:

        13.00 Arjantin - Suudi Arabistan / TRT 1

        16.00 Danimarka - Tunus / TRT 1

        19.00 Meksika - Polonya / TRT 1

        22.00 Fransa - Avustralya / TRT SPOR

        23 Kasım Çarşamba:

        13.00 Fas - Hırvatistan / TRT 1

        16.00 Almanya - Japonya / TRT 1

        19.00 İspanya - Kosta Rika / TRT 1

        22.00 Belçika - Kanada / TRT 1

        24 Kasım Perşembe:

        13.00 İsviçre - Kamerun / TRT 1

        16.00 Uruguay - Güney Kora / TRT 1

        19.00 Portekiz - Gana / TRT 1

        22.00 Brezilya - Sırbistan / TRT 1

            25 Kasım Cuma:

            13.00 Galler - İran / TRT 1

            16.00 Katar - Senegal / TRT 1

            19.00 Hollanda - Ekvador / TRT 1

            22.00 İngiltere - ABD / TRT 1

            26 Kasım Cumartesi:

            13.00 Tunus - Avustralya / TRT 1

            16.00 Polonya - Suudi Arabistan / TRT 1

            19.00 Fransa - Danimarka / TRT 1

            22.00 Arjantin - Meksika / TRT 1

            27 Kasım Pazar:

            13.00 Japonya - Kosta Rika / TRT 1

            16.00 Belçika - Fas / TRT 1

            19.00 Hırvatistan - Kanada / TRT 1

            22.00 İspanya - Almanya / TRT 1

            28 Kasım Pazartesi:

            13.00 Kamerun - Sırbistan / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

            16.00 Güney Kore - Gana / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1

            19.00 Brezilya - İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1

            22.00 Portekiz - Uruguay / Lusail Stadyumu / TRT 1

            29 Kasım Salı:

            18.00 Ekvador - Senegal / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            18.00 Hollanda - Katar / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            22.00 Galler - İngiltere / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            22.00 İran - ABD / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            30 Kasım Çarşamba:

            18.00 Avustralya - Danimarka / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            18.00 Tunus - Fransa / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            22.00 Polonya - Arjantin / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            22.00 Suudi Arabistan - Meksika / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            1 Aralık Perşembe:

            18.00 Hırvatistan - Belçika / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            18.00 Kanada - Fas / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            22.00 Japonya - İspanya / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            22.00 Kosta Rika - Almanya / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            2 Aralık Cuma:

            18.00 Gana - Uruguay / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            18.00 Güney Kore - Portekiz / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            22.00 Sırbistan - İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            22.00 Kamerun - Brezilya / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

            Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

            3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı:

            Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1

            9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi:

            Çeyrek final (4 maç) / TRT 1

            13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba:

            Yarı final (2 maç) / TRT 1

            17 Aralık Cumartesi:

            Üçüncülük maçı / TRT 1

            18 Aralık Pazar:

            FİNAL / TRT 1
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            Haberler Spor TRT 1, TRT 4K, TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE 📺 FIFA Dünya Kupası maçları kanal listesi: TRT 1 Mobil-Web HD kesintisiz CANLI YAYIN EKRANI!
                SON DAKİKA