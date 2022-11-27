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    • Spor
    • 27.11.2022 23:21
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    • 28.11.2022 02:14
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    Göztepe ile Altay maçında yaşanan olayların perdesi arkaası aralanıyor! Dikkat çeken telefon trafiği ve ambulans şoför detayı

    Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde çıkan olaylar sokaklara taştı. İki taraftar grubu sokak ortasında birbirine girerken, bıçaklı holigan dehşet şaçtı. Arabaya kıstırdığı bir kişiye art arda bıçak darbeleri vurarak ağır yaraladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından olaylı maç ile ilgili "Hukiki süreci takip edeceğiz" açıklamasında bulunurken, yaşanan olayların perde arkası aralanmaya başladı. İzmir Valiliği statta yapılan kamera tespit çalışmalarıyla yabancı madde sokanların tespit edildiğini duyurdu.

    Olay öncesi kirli işbirliği

    Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.



    Karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı.



    Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.



        KORİDORDA GERGİNLİK
        Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirine girdiği öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.

        BIÇAKLI HOLİGAN DEHŞET SAÇTI | VIDEO

        OLAYLAR SOKAKLARA TAŞTI
        İzmir derbisinde Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı.



        Bunun üzerine sahaya gelen ambulans müdahalede bulundu.



        Müdahalenin gerçekleştiği durumda Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a yaralamıştı. Yaşanan bu hadiseler sonucunda maç tatil edilirken olaylar sokaklara taştı. Göztepe ile Altay iki taraftar grubu birbirine girdi.



            BIÇAKLI HOLİGAN DEHŞET SAÇTI
            Öteye yandan yaşananlar sonrası korkunç bir olay ceyran etti.



            Taraftar grubu arasında yaşanan olayda bir kişi arabada bulunan kişiye bıçakla saldırdı.



            Görüntülerde bıçaklı caninin art arda bıçak darbesi vurduğu görülürken, kayda alan kişilerin söylemleri dehşeti gözler önüne serdi.



                YABANCI MADDE SOKANLAR TESPİT EDİLDİ
                İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Altay müsabakanın 19. dakikasında siyah-beyazlı taraftarların yer aldığı tribünden yanıcı maddenin Göztepe taraftarlarına fırlatıldığı belirtildi.

                Fişeğin Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet ettiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

                "Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır.

                Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D, E.Y. ve K.E'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."



                ALTAY KALECİSİ OZAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? HASTANEDEN AÇIKLAMA
                Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan'a korner diğeri ile saldırdı. Ambulansla Medicana International İzmir Hastanesi'ne götüren oyuncu hakkında ilk açıklama hastane tarafından geldi: "TFF 1. Lig'de oynanan, Göztepe-Altay karşılaşmasında sahaya giren bir taraftarın korner direğiyle başına vurduğu Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Medicana International İzmir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Bilinci açık olan Özenç'in ilk yapılan kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması için ve kontrol amaçlı hastanemize yatışı gerçekleştirilmiştir."



                ALTAY KULÜP BAŞKANI AYHAN DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA
                Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Ayhan Dündar, olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe maçıyla ilgili olarak, "İki olay da direkt hayata kast edilen durumlar, utanç verici, canımız çok sıkkın." dedi.



                    AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
                    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Spor Toto 1. Lig'deki Göztepe-Altay maçında şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inandıklarını belirterek, "Hukuki süreci takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

                    Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiselerin herkesi çok üzdüğünü vurguladı.

                    Yaralanan taraftarlara acil şifalar dileyen Çelik, "Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir." ifadelerine yer verdi.

                    Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine ambulanslar sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti.



                    AK PARTİ'Lİ DAĞ'DAN GÖZTEPE-ALTAY MAÇINDAKİ OLAYLARA İLİŞKİN İTİDALLİ DAVRANMA ÇAĞRISI
                    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçına ilişkin iki kulübün taraftarlarına tahriklere kapılmamaları ve itidalli davranmaları çağrısında bulundu. Dağ, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dağ, maçta yaşanan olayların herkesi çok üzdüğünü belirterek, şunları ifade etti: "İki köklü kulübümüzü ve taraftarlarını temsil etmeyen bu hadiseye sebep olanların eylemleri cezasız kalmayacaktır. Yaralanan taraftarımıza ve saldırıya uğrayan futbolcu kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İki güzide kulübümüzün kıymetli taraftarlarını tahriklere kapılmamaya ve itidalli davranmaya davet ediyorum. Kardeşlik şehri İzmir'e, sporun dostluk ve birliktelik ruhuna da yakışan budur."



                    VALİ KÖŞGER AÇIKLAMADA BULUNDU
                    Spor Toto 1'inci Lig'de bu akşam oynanan Göztepe - Altay karşılaşmasına olaylar damga vurdu. Maçın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden atılan bir fişek, Mehmet Çakır adlı Göztepe taraftarının yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Çakır için sahaya 2 ambulans girdi. O sırada bir Göztepeli taraftar sahaya girerek korner direği ile Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Aldığı darbelerle acılar içinde yerde kalan genç kalecinin başında 4 santimetre çapında yara açıldı. Müsabaka çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Yüzünden ve sol göğsünden yaralanan Mehmet Çakır, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Göztepeli taraftar ameliyata alındı. Kaleci Ozan da özel bir hastaneye götürüldü. Ozan'ın önlem gereği hastaneye yatırıldığı ifade edildi. Mehmet Çakır'ın ilk alınan bilgilere göre hayati tehlikesinin olmadığı da belirtildi. Çıkan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gürsel Aksel Stadı'na geldi. İncelemelerde bulunan Vali Köşger, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

                    "ÇOK ÜZÜCÜ BİR HADİSE YAŞANDI"
                    Göztepe eski başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil ve Altay Başkanı Ayhan Dündar'la basının karşına çıkan Köşger, "Göztepe ile Altay takımlarımız, İzmir'in iki güzide takımı arasında oynanan maçın 19'uncu dakikasında üzücü bir hadise yaşandı. Misafir seyircilerin bulunduğu taraftan Göztepeli taraftarlara yönelik işaret fişeği atıldı. Maalesef bir Göztepe taraftarı yaralandı. Sağlık ekibinin müdahalesi sırasında bir taraftarın sahaya atlaması nedeniyle üzücü hadiseler yaşandı. İzmir'in geldiği düzeye, Türk futbolunun geldiği düzeye göre bu maçın seyircili oynanmasının uygun olacağını değerlendirdik. Kararı alırken kulüplerle istişare ettik. Gelinen nokta, üzülerek ifade ederim ki Türk sporunun geldiği noktaya ulaşmadı" dedi.

                    "13 KİŞİ GÖZETİM ALTINA ALINDI"
                    Gerçekleşen saldırıların münferit bir olay olduğunu dile getiren Vali Köşger, "Taraftarın çoğunluğu bu olayı tasvip etmedi. Sportmenlik ve centilmenliğe asla yakışmayan bir olaydı. İzmir'in ve Türkiye'nin geldiği noktaya uygun olmayan bir sonuç ortaya çıktı. Bu olayları gerçekleştiren kişiler gözaltına alındı, 13 kişi gözetim altına alındı. Altay kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok. Göztepe taraftarının tedavisi devam ediyor. Birtakım dikişler atılması gereken durumlar var. Her iki yaralımızla ilgili en üst düzey sağlık tedbirleri alınmıştır. Her iki hastayı ziyaret edeceğiz. Bire bir hekimlerden tedavisi hakkında bilgiler alacağız. Fişeği atan kişi ve yanındakiler gözaltında. Bu olayın peşi bırakılmayacak. Bu işi yapanlar Türk hukuk sistemi içinde alınacak kararla cezalandırılacak. Fişeğin içeri nasıl sokulduğu ile bilgimiz yok" diye konuştu.

                    "ZAAF VARSA DEĞERLENDİRECEK"
                    Bu hadiselerin olmaması için tedbirlerin alındığını vurgulayan Köşger, "Kritik maç olduğu değerlendiriyordu. Bu hadisenin olmaması için tedbirleri alınmıştı. Dışarıda da gereken tedbirler alınmıştı. Bu nasıl bir şeydir, nasıl sokulmuştur, değerlendirilecek. Güvenlik zaafı varsa değerlendirilecektir. Göztepe ve Altay taraftarının tasvip etmediği, münferit bir olaydır. Bu işi yapanları herkes lanetlemiştir" dedi.

                    BAŞKANLARDAN SAĞ DUYU ÇAĞRISI
                    Altay Başkanı Ayhan Dündar, İzmir kulüplerinin çok iyi ilişkiler içinde olduğunu ifade etti. Dündar, "İzmir kulüplerimizle ilişkimiz çok iyi. Böyle bir hava olsun istiyorduk. Güzel bir mücadele olacağını bekliyorduk. Maalesef maç içinde Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi münferit ve insani olmayan bir davranışla bir cana kastedilmiştir. Hiç olmaması gerekiyordu. Ozan da başına aldığı darbelerle yaralandı. Kafa çatlaması ihtimali var. İnşallah iki yaralımız da bir an önce sağlığına kavuşur. İzmirli taraftarların karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Kınıyoruz, inşallah bir daha tekrarı olmaz. Biz iki takım taraftarını tribünde görmek istiyorduk. Ancak geldiğimiz noktada artık bu durumlar yaşanmayacak" yorumunu yaptı.

                    "FAİLLERİ MAHKUM ETMELİYİZ"
                    Mehmet Sepil ise "Türk futbolu adına, İzmir, Göztepe ve Altay adına çok üzgünüm. Yaşanmaması gereken bir olay yaşandı. İki kişinin verebileceği zararı gördük. Çok üzgünüm. Kötü bir örnek oldu. Olayın failleri şiddetle cezalandırılmalı. Bunun tekrarlanmaması için tüm taraftarlar bence birlikte hareket etmek zorunda. İzmir bu değildir. Biz yıllar önce Karşıyaka maçında taraftarın yarısını stada soktuk. Futbolun en önemli tarafı seyircilerle oynamaktır. Bu maçın seyircili oynanması konusunda aynı görüşteydik. Bu kötü sonucun ardından biz failleri mahkum etmeliyiz. Olay çok üzücü. Yaralılarımız var, bir tanesi daha ciddi konumda. Şu an bizim taraftarımız ameliyata alındı. Hayati tehlikesi yok. Biz birleşmeliyiz. Bunun için iş taraftarlara ve bizlere düşüyoruz. Bu kişileri dışlamalıyız. Fişek atmanın, kaleciye saldırmanın sporla alakası yok. Biz Sayın Valimizle elimizden geleni yapacağız. Zaten ceza görmesi gerekenler görecek. Biz sakinlikle İzmir futbolunda bu tür şeyleri nasıl kaldırılır, hep birlikte mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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                    Olay öncesi kirli işbirliği
                    Haberler Spor Göztepe ile Altay maçında yaşanan olayların perdesi arkaası aralanıyor! Dikkat çeken telefon trafiği ve ambulans şoför detayı
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