Göztepe ile Altay maçında yaşanan olayların perde arkası aralanıyor! Fişeklerin stada sokulma anı kamerada

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.
Karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda ortalık karıştı.
Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı.
Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Derbiyi karıştıran fişeklerin stada sokulma anı kameralara yansıdı.