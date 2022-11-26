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    • Spor
    • 26.11.2022 13:35
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    • 26.11.2022 13:35
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    Tunus-Avustralya maçı CANLI İZLE

    2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının heyecanı aralıksız devam ediyor. Katar'da düzenlenen organizasyonda D Grubu'nun ikinci maçında Tunus, sahasında Avustralya'yı konuk ediyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Tunus-Avustralya | CANLI

    Katar'da organize edilen 2022 Dünya Kupası'nde heyecan dolu maçlar oynanmaya devam ediyor. D Grubu'nda ilk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Afrika ekibi Tunus, ilk karşılaşmasında Fransa'ya 4-1 kaybeden Okyanusya temsilcisi Avustralya ile kozlarını paylaşıyor.

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    TUNUS-AVUSTRALYA MAÇI 11'LERİ
    TUNUS: Dahmen - Talbi, Meriah, Bronn - Abdi, Laidouni, Skhiri, Drager - Sliti, Jebali, Msakni.

    AVUSTRALYA: Ryan - Behich, Rowles, Souttar, Karacic - Irvine, McGree, Mooy - Leckie, Duke, Goodwin.

    MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
    Al Janoub Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 13.00'te başladı. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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