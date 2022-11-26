CANLI | Polonya - Suudi Arabistan canlı anlatım | C Grubu'nun kaderi çiziliyor

Katar 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C grubu maçında Polonya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşıyor. İki takımın da 3 puanı hedeflediği Polonya Suudi Arabistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

SÜPRİZ BAŞLANGIÇ

Suudi Arabistan ilk maçta Arjantin'i mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı. Polonya ise Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile berabere kalmıştı.

İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski, Milik, Lewandowski.

Suudi Arabistan: Alowais, Abdulhamid, Alamri, Albulayhi, Alburayk, Alanjei, Almalki, Kanno, Albrikan, Aldawsari, Alsehri.