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    • Spor
    • 26.11.2022 16:15
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    • 26.11.2022 16:15
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    CANLI | Polonya - Suudi Arabistan canlı anlatım | C Grubu'nun kaderi çiziliyor

    Katar 2022 Dünya Kupası'nda heyecan C grubu maçlarıyla devam ediyor. Arjantin'i yerenerek turnuvaya büyük bir süprizle başlayan Suudi Arabistan zorlu maçta Polonya karşısına çıktı. Karşılaşmanın heyecanını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Polonya - Suudi Arabistan canlı anlatım

    Katar 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C grubu maçında Polonya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşıyor. İki takımın da 3 puanı hedeflediği Polonya Suudi Arabistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    SÜPRİZ BAŞLANGIÇ
    Suudi Arabistan ilk maçta Arjantin'i mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı. Polonya ise Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile berabere kalmıştı.

    İLK 11'LER
    Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski, Milik, Lewandowski.

    Suudi Arabistan: Alowais, Abdulhamid, Alamri, Albulayhi, Alburayk, Alanjei, Almalki, Kanno, Albrikan, Aldawsari, Alsehri.

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    Haberler Spor CANLI | Polonya - Suudi Arabistan canlı anlatım | C Grubu'nun kaderi çiziliyor
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