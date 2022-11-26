Arjantin - Meksika | CANLI ANLATIM İZLE

Katar 2022 Dünya Kupası'nde heyecan sürüyor.
İlk maçta Suudi Arabistan'a mağlup olan Arjantin gruptan çıkabilmek adına sahaya çıkıyor.
Grubun ilk maçında Polonya ile golsüz berabere kalan Meksika puan alabilmek mücadele ediyor.
Lusail Stadyumu'nda oynanan müsabaka 22.00'da başladı.
ARJANTİN - MEKSİKA | CANLI
Arjantin - Meksika maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI 11'LERİ
Arjantin: Emiliano, Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuña, De Paul, Guido, Mac Allister, Messi, Lautaro, Di María.
Meksika: Ochoa, K.Álvarez, Araújo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Chávez, Lozano, Vega