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    • Spor
    • 26.11.2022 22:04
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    • 26.11.2022 22:32
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    Arjantin - Meksika | CANLI ANLATIM İZLE

    2022 Dünya Kupasında heyecan sürüyor... C Grubu'nda Arjantin ile Meksika karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Arjantin - Meksika | CANLI

    Katar 2022 Dünya Kupası'nde heyecan sürüyor.

    İlk maçta Suudi Arabistan'a mağlup olan Arjantin gruptan çıkabilmek adına sahaya çıkıyor.

    Grubun ilk maçında Polonya ile golsüz berabere kalan Meksika puan alabilmek mücadele ediyor.

    Lusail Stadyumu'nda oynanan müsabaka 22.00'da başladı.

    ARJANTİN - MEKSİKA | CANLI
    Arjantin - Meksika maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI 11'LERİ
    Arjantin: Emiliano, Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuña, De Paul, Guido, Mac Allister, Messi, Lautaro, Di María.

    Meksika: Ochoa, K.Álvarez, Araújo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Chávez, Lozano, Vega

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