29 Kasım Salı:

18.00 Ekvador - Senegal / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Hollanda - Katar / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Galler - İngiltere / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 İran - ABD / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

30 Kasım Çarşamba:

18.00 Avustralya - Danimarka / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Tunus - Fransa / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Polonya - Arjantin / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Suudi Arabistan - Meksika / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

1 Aralık Perşembe:

18.00 Hırvatistan - Belçika / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Kanada - Fas / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Japonya - İspanya / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Kosta Rika - Almanya / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

2 Aralık Cuma:

18.00 Gana - Uruguay / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Güney Kore - Portekiz / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Sırbistan - İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Kamerun - Brezilya / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR