2022 FIFA Dünya Kupası TRT 1 canlı yayını izleme bilgileri araştırılıyor. Katar Dünya Kupasının başlamasıyla birlikte gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'de ekranlara gelecek. Peki TRT 1 yeni frekans nasıl ayarlanır? DÜNYA KUPASI TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır? İşte TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ!
TRT 1 YENİ FREKANS NASIL AYARLANIR?
2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınlanacak. Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.
TRT'DEN GÜNCEL FREKANS DUYURUSU!
TRT tarafından yapılan duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TRT1 FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4