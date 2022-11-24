CANLI | İsviçre - Kamerun maçı CANLI anlatım İZLE

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu karşılaşma Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetiyor. İsviçre - Kamerun maçı 13.00'te başladı. Bu müsabaka TRT'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Embolo, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Sow, Vargas, Shaqiri

Kamerun: Onana, Fai, Castelletto, N'Koulou, Tolo, Anguissa, Hongla, Oum Gouet, Mbeumo, Ekambi, Choupo-Moting

ABOUBAKAR'A ŞOK

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2022 Dünya Kupası'nda her maçta iki gol atacağını iddia eden eski Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.