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    • Spor
    • 24.11.2022 12:58
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    • 24.11.2022 12:58
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    CANLI | İsviçre - Kamerun maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika Dünya Kupası haberleri | 2022 Dünya Kupası'nda heyecan bugün İsviçre-Kamerun maçında start alıyor. Saat 13.00'te başlayan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    CANLI | İsviçre - Kamerun

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu karşılaşma Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetiyor. İsviçre - Kamerun maçı 13.00'te başladı. Bu müsabaka TRT'den naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER
    İsviçre:     Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Embolo, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Sow, Vargas, Shaqiri
    Kamerun: Onana, Fai, Castelletto, N'Koulou, Tolo, Anguissa, Hongla, Oum Gouet, Mbeumo, Ekambi, Choupo-Moting

    ABOUBAKAR'A ŞOK
    Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2022 Dünya Kupası'nda her maçta iki gol atacağını iddia eden eski Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

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    Haberler Spor CANLI | İsviçre - Kamerun maçı CANLI anlatım İZLE
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