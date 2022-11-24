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    • Spor
    • 24.11.2022 23:06
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    • 24.11.2022 23:06
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    CANLI | Brezilya - Sırbistan canlı anlatım | Neymar ve arkadaşları ilk sınavında

    2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Brezilya - Sırbistan maçını canlı olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Brezilya - Sırbistan canlı anlatım

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu mücadelesinde Brezilya ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Brezilya Sırbistan maçını haberimizden canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

    BREZİLYA-SIRBİSTAN İLK 11'LER
    Brezilya: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison

    Sırbistan: Vanja; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic; Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic

    HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Brezilya - Sırbistan maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 22:00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Brezilya - Sırbistan canlı anlatım | Neymar ve arkadaşları ilk sınavında
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