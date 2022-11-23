Osman Şahan: Arda Güler gibi oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz

Hem Avrupa hem de Türkiye'deki transferleri takip etmekte olan Şahan, Türk futboluna katkıda bulunacak genç futbolcuların yetişmesi için destek olduklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahan, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Biz halihazırda Almanya'da ciddi projeler yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz özellikle son dönemlerde Türk futbolunda genç futbolcuların olması gerekliliği çok daha fazla gündem oldu. Arda Güler, başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Arda Güler gibi oyuncuların Türk futbolunda yer alması, Türk futbolunun da hızlı bir gelişim süreci içine girmesini sağlayacaktır."

ALMAN KULÜPLERİYLE ORTAK ÇALIŞMALARDA BULUNUYORUZ

Alman kulüpleriyle ortak çalışmalar içinde bulunduklarının altını çizen Osman Şahan, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Türkiye'de genç yeteneklerin erken yaşlarda tespit edilebilmesi için yoğun bir çalışmamız mevcut. Futbol konusunda yeterliliği bulunan fakat keşfedilmediği için yeteneği sınırlandırılmış olan birçok gencimiz bulunuyor. Bizim amacımız bu gençleri bularak Almanya'ya transferlerini sağlamak. Böylelikle Almanya'da ciddi bir eğitim geçirmelerini sağlıyor ve ardından Türk futboluna dönüş yapmalarına katkıda bulunuyoruz. Bunların her biri, yetenek sahibi gençlerin kendilerini çok daha hızlı bir geliştirmeleri olanaklı hale getiriyor."

GENÇ FUTBOLCULARIN BÜYÜK BİR GELİŞİM GÖSTERMELERİNE KATKIDA BULUNUYORUZ

Genç futbolcuların ciddi bir eğitim ile gelişim gösterebileceklerinin altını çizen Osman Şahan, bu konuda attıkları adımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Genç futbolcuların Türkiye'ye faydalı olabilmeleri için çalışmalarda bulunduklarını belirten Şahan, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Genç futbolcular, iyi bir eğitimden geçtikleri zaman futbolda başarı elde edebileceklerdir. Biliyorsunuz Alman altyapısında futbolcular çok sıkı bir eğitimden geçiyor. Türkiye'deki genç yetenekleri Alman kulüplerine transfer ederek futbolcuların sıkı disiplin altında eğitim görmelerini mümkün kılıyoruz. Bu sayede onların futbol konusunda deneyim elde etmelerini ve bilgi birikimlerini arttırmalarını sağlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza aynı duyarlılıkla devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Türk futbolunun gelişmesinde en büyük etken, genç yeteneklerin futbola kazandırılmasıdır."