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    • Spor
    • 23.11.2022 13:51
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    • 23.11.2022 13:51
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    Fas - Hırvatistan | CANLI ANLATIM

    Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu'nda Fas, Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fas - Hırvatistan | CANLI

    2022 Katar Dünya Kupası F Grubu'nda Fas, Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen maç Al Bayt Stadyumu'nda oynanıyor.

    Mücadelede ise Arjantinli hakem Fernando Rapallini düdük çalıyor.

    TRT ekranlarından yayınlanan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.


    İLK 11'LER
    Fas: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri

    Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Kramaric

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