Fas - Hırvatistan | CANLI ANLATIM

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu'nda Fas, Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen maç Al Bayt Stadyumu'nda oynanıyor.
Mücadelede ise Arjantinli hakem Fernando Rapallini düdük çalıyor.
TRT ekranlarından yayınlanan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fas: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Kramaric