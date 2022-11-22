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    • Spor
    • 22.11.2022 07:00
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    • 22.11.2022 07:00
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    DÜNYA KUPASI TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır? TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ! TRT 1 yeni frekans nasıl ayarlanır?

    TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ gündemde yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınlanacak. Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.

    takvim.com.tr
    DÜNYA KUPASI TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır?

    2022 FIFA Dünya Kupası TRT 1 canlı yayını izleme bilgileri araştırılıyor. Katar Dünya Kupasının başlamasıyla birlikte gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'de ekranlara gelecek. Peki TRT 1 yeni frekans nasıl ayarlanır? DÜNYA KUPASI TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır? İşte TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ!

    TRT 1 YENİ FREKANS NASIL AYARLANIR?

    2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınlanacak. Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.

    TRT'DEN GÜNCEL FREKANS DUYURUSU!

    TRT tarafından yapılan duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

    TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

    TÜRKSAT 4A

    Frekans 11794

    Polarizasyon V(Dikey)

    Sembol Oranı 30000

    FEC 3/4

        DÜNYA KUPASI 1 HAFTALIK MAÇ PROGRAMI

        20 Kasım Pazar:

        19.00 Katar - Ekvador / TRT 1

        21 Kasım Pazartesi:

        16.00 İngiltere - İran / TRT 1

        19.00 Senegal - Hollanda / TRT 1

        22.00 ABD - Galler / TRT SPOR

        22 Kasım Salı:

        13.00 Arjantin - Suudi Arabistan / TRT 1

        16.00 Danimarka - Tunus / TRT 1

        19.00 Meksika - Polonya / TRT 1

        22.00 Fransa - Avustralya / TRT SPOR

        23 Kasım Çarşamba:

        13.00 Fas - Hırvatistan / TRT 1

        16.00 Almanya - Japonya / TRT 1

        19.00 İspanya - Kosta Rika / TRT 1

        22.00 Belçika - Kanada / TRT 1

        24 Kasım Perşembe:

        13.00 İsviçre - Kamerun / TRT 1

        16.00 Uruguay - Güney Kora / TRT 1

        19.00 Portekiz - Gana / TRT 1

        22.00 Brezilya - Sırbistan / TRT 1

        25 Kasım Cuma:

        13.00 Galler - İran / TRT 1

        16.00 Katar - Senegal / TRT 1

        19.00 Hollanda - Ekvador / TRT 1

        22.00 İngiltere - ABD / TRT 1

        26 Kasım Cumartesi:

        13.00 Tunus - Avustralya / TRT 1

        16.00 Polonya - Suudi Arabistan / TRT 1

        19.00 Fransa - Danimarka / TRT 1

        22.00 Arjantin - Meksika / TRT 1

        27 Kasım Pazar:

        13.00 Japonya - Kosta Rika / TRT 1

        16.00 Belçika - Fas / TRT 1

        19.00 Hırvatistan - Kanada / TRT 1

        22.00 İspanya - Almanya / TRT 1
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        Haberler Spor DÜNYA KUPASI TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır? TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ! TRT 1 yeni frekans nasıl ayarlanır?
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