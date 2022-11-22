DÜNYA KUPASI TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır? TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ! TRT 1 yeni frekans nasıl ayarlanır?

TRT 1 YENİ FREKANS NASIL AYARLANIR?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınlanacak. Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.