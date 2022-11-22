CANLI | Meksika - Polonya maçı CANLI anlatım İZLE

2022 Dünya Kupası'nda Meksika, ilk maçında Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

MEKSİKA-POLONYA İLK 11'LER

MEKSİKA: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Alvarez, Herrera, Chavez, Lozano, Vega, Martin

POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski

MEKSİKA-POLONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MEKSİKA-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada 974 Stadyumu'nda oynanan ve Avustralyalı hakem Chris Beath'un düdük çaldığı C Grubu mücadelesi saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

44 YIL SONRA KARŞILAŞIYORLAR

Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.