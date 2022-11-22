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    • Spor
    • 22.11.2022 20:13
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    • 22.11.2022 20:13
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    CANLI | Meksika - Polonya maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika 2022 Dünya Kupası haberleri | Dünya Kupası'nda heyecan 3. günde de sürüyor. Katar'da Meksika ile Polonya karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Meksika - Polonya

    2022 Dünya Kupası'nda Meksika, ilk maçında Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    MEKSİKA-POLONYA İLK 11'LER
    MEKSİKA: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Alvarez, Herrera, Chavez, Lozano, Vega, Martin
    POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski

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    MEKSİKA-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
    Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada 974 Stadyumu'nda oynanan ve Avustralyalı hakem Chris Beath'un düdük çaldığı C Grubu mücadelesi saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

    44 YIL SONRA KARŞILAŞIYORLAR
    Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.

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