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    • Spor
    • 22.11.2022 16:03
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    • 22.11.2022 16:03
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    CANLI | Danimarka - Tunus maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika spor haberleri | Katar'da 2022 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. D Grubu'nda mücadele eden Danimarka ile Tunus karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr'den de yayınlanıyor. İşte detaylar...

    CANLI | Danimarka - Tunus

    Danimarka Tunus maçı ile Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Galatasaray'dan Victor Nellson'un da forma giydiği Danimarka, sürpriz ekip Tunus'a karşı galibiyet mücadele verecek. Peki, Danimarka Tunus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o bilgiler

    DANİMARKA TUNUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
    Dünya Kupası 2022 kapsamında Danimarka, Tunus ile karşılaşacak. 22 Kasım Salı günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU
    Danimarka XI: Schmeichel, Kristensen, Christensen, Andersen, Kjaer, Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Olsen, Dolberg
    Tunus XI: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager ,Skhiri, Laidouni, Abdi, Ben Slimene, Msakni, Jebali

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