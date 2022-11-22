CANLI | Danimarka - Tunus maçı CANLI anlatım İZLE

Danimarka Tunus maçı ile Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Galatasaray'dan Victor Nellson'un da forma giydiği Danimarka, sürpriz ekip Tunus'a karşı galibiyet mücadele verecek. Peki, Danimarka Tunus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o bilgiler

DANİMARKA TUNUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası 2022 kapsamında Danimarka, Tunus ile karşılaşacak. 22 Kasım Salı günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Danimarka XI: Schmeichel, Kristensen, Christensen, Andersen, Kjaer, Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Olsen, Dolberg

Tunus XI: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager ,Skhiri, Laidouni, Abdi, Ben Slimene, Msakni, Jebali