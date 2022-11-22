Canlı Anlatım | Arjantin - Suudi Arabistan | Katar Dünya Kupası'nda Messi sahneye çıkıyor: İlk 11'ler

2022 Dünya Kupası'nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki diğer maçta ise Meksika ile Polonya, 974 Stadı'nda puan mücadelesi verecek.
SAAT: 13.00
HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)
STAT: Lusail
YAYIN: TRT 1
ARJANTİN: E. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Gomez, Lionel Messi, Di Maria, L. Martinez
SUUDİ ARABİSTAN: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Shahrani, Al-Faraj, Kanno, Al-Malki, Al-Brikan, Al-Shehri, Al-Dawsari
ARJANTİN'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
1974 Almanya'dan bu yana üst üste 13. kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteren Arjantin, oynadığı son 13 grup maçında sadece 1 yenilgi aldı.
FIFA klasmanının 3 numarası olarak Katar'a gelen "Tangocular", hızlı başladıkları maçlarda ilk yarı performanslarıyla öne çıkıyor.
Geçen yıl Brezilya'yı 1-0 yenerek Kupa Amerika'yı müzesine götüren Arjantin, turnuvada ilk yarılarda gol yemeden 9 kez rakip fileleri havalandırırken, bunların 4'ü ilk 15 dakikada geldi.
Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde ise 17 maçın 12'sinde devre arasına önde girdi.
ARJANTİN TARİHİ SERİNİN KIYISINDA
Teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, iki maç daha yenilmemesi halinde İtalya'ya ait rekoru kıracak.
36 maçtır bileği bükülmeyen "Tangocular", grupta Suudi Arabistan ve Meksika karşılaşmalarında da mağlup olmadan ayrılırsa bu alandaki yeni rekorun sahibi olacak.
Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Ekim 2018-Ekim 2021 aralığında 37 maçta yenilgi yüzü görmeyerek tarihe geçmişti.