Canlı Anlatım | Arjantin - Suudi Arabistan | Katar Dünya Kupası'nda Messi sahneye çıkıyor: İlk 11'ler

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

- Suudi Arabistan ile oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Arjantin (2G 2B), Dünya Kupası'nda ilk kez rakibiyle karşılaşacak.

- Dünya Kupası'na toplamda 18, art arda 13'üncü kez katılmaya hazırlanan Arjantin; Brezilya (22) ve Almanya'nın (18) ardından en uzun serinin sahibi olan ülke. 1978'den bu yana turnuvada Arjantin'den (4) daha fazla final oynayan tek ülke ise Almanya (5).

- Arjantin (2), Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan üç Güney Amerika ülkesinden biri (Brezilya 5 & Uruguay 2).

- Arjantin, boy gösterdiği son 13 Dünya Kupası'nın 12'sinde grup aşamasını geçmeyi başardı. Tangocular, sadece 2002'de turnuvaya bu aşamada veda etti.

- Dünya Kupası'nda oynadığı son beş maçın üçünü kaybeden Arjantin (1G 1B), daha önceki 24 karşılaşmadaki mağlubiyet sayısını yakaladı (16G 5B). Tangocular, 2018'de 1994'ten bu yana ilk kez bir turnuvada 2+ mağlubiyet yaşamıştı (0-3 vs Hırvatistan & 3-4 vs Fransa).