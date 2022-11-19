Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı CANLI İZLE - TRT SPOR 📺 ( MİLLİ MAÇ ÖZEL) || ⚽ TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI kesintisiz, şifresiz, CANLI YAYIN İZLE

Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı için nefesler tutuldu. Euro 2024 eleme öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli takım ikinci hazırlık maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.
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TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYET MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile Çek Cumhuriyeti maçı 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.
TÜRKİYE'NİN 11'İ BELLİ OLDU
Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Doğukan Sinik
Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart
TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.